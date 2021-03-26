В Ярославской области от коронавируса умерли еще три человека и 93 заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще три смерти от коронавируса, сообщил областной оперативный штаб. За это же время в регионе было выявлено 93 новых случаев заражения COVID-19 и 77 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 26 марта, в регионе официально подтверждено 35647 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 34060 человек выздоровели. 475 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 619 человек, из них 381 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 238 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 18419 человек. На втором месте Рыбинск — 3724 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1949 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 284, 253 и 185 заболеваний коронавирусом соответственно.

Антон Антонов