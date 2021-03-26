На Кубани выявлено 116 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 41815 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 736,7.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 32 человек, в Сочи – 15 новых случаев, по 6 новых заболевших – в Новороссийске и Геленджике. За сутки в Краснодарском крае скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2266 летальных случаев, 36673 человека выздоровели, из них за последние сутки – 94 человека.

Анна Перова, Краснодар