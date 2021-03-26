В Самарской области подешевели огурцы и помидоры и подорожало мыло

В Самарской области за неделю на 3,2% подорожало туалетное мыло (36,9 руб. за 100 г). Об этом сообщает Самарастат.

Также в регионе за указанный период зафиксирован рост цен на шампунь (2,67%; 138,71 руб. за 250 мл), а также взрослые и детские футболки (3,14 и 3,16% соответственно; 344,83 и 455,93 руб. за штуку). Помимо прочего, в Самарской области на 2,2% подняли расценки на отдых в санатории: около 2,7 тыс. руб. за один день.

Кроме того, за семь дней в регионе подешевели огурцы (9,42%; 154,3 руб. за 1 кг) и помидоры (5%; 180,3 руб. за 1 кг). Снизились цены и на шоколадные конфеты (1,3%; 309 руб. за 1 кг) и поливитамины (1,4%; 56,5 руб. за десять штук).

Георгий Портнов