Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ на Кубани вырос до 45 млрд рублей

По данным на конец прошлого года кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ на Кубани увеличился на 15% и достиг 45,5 млрд руб. Ресурсный портфель вырос на 18%, до 27,7 млрд руб., сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

Самая большая доля кредитного портфеля приходится на организации строительной сферы (19%), компании АПК и пищепрома имеют долю в 15%, предприятия, работающие в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, - 6%.

Малый и средний бизнес в прошлом году активно пользовался льготными кредитными продуктами. В частности, кредитный портфель ВТБ по программе минсельхоза РФ № 1528 превысил 4,1 млрд руб. Портфель в рамках программы льготного кредитования минэкономразвития №1764 - 4 млрд руб. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 2,3 млрд руб.

«В период пандемии ВТБ оперативно настроил работу по поддержке предпринимателей в рамках льготных госпрограмм и реструктуризации действующих кредитов, мы уделили особое внимание созданию новых digital сервисов и улучшению условий по существующим продуктам. Например, в конце 2020 года банк снизил ставки по всей кредитной линейке для субъектов МСБ», рассказал управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин.

Андрей Ульченко