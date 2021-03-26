Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила первый в стране телемедицинский центр по репродуктологии и ЭКО

Консультации телемедицинского центра по репродуктологии бесплатны для всех граждан России. Записаться на них пациент может на сайте doctis.ru или с помощью мобильного приложения «Доктис», пройдя авторизацию на портале госуслуг.
В выбранное пациентом время врач-репродуктолог по видеосвязи проведет беседу, а также попросит приложить результаты необходимых анализов. После изучения всей информации врач порекомендует наиболее оптимальную тактику лечения, а при необходимости соберет консилиум.
«Наши клиники представлены в 27 городах, но благодаря цифровым технологиям мы можем оказывать качественную медицинскую помощь в области репродукции еще большему количеству граждан России. Телемедицинский центр позволит будущим родителям опираться на лучшие российские и мировые практики в борьбе с бесплодием», — отметил создатель и генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.
«Создание условий для повышения рождаемости — один из приоритетов государства. Важнейшую роль в решении этого вопроса играет доступность и качество медицинской помощи, в том числе за пределами больших городов. Для этого и создаются телемедицинские центры, в том числе специализированные, услуги которых доступны любому гражданину России. “Ростелеком” готов быть надежным цифровым партнером государственных и частных медицинских организаций по созданию таких центров, обеспечивая необходимую инфраструктуру, технологии, ИТ-безопасность и интеграцию с государственными информационными системами», — сказал вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
«Цифромед» — дочерняя структура АО «РТ Лабс» (входит в группу компаний «Ростелеком») и ООО «Национальный центр информатизации» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Основная задача компании — разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Единая цифровая платформа (ЕЦП) создана компанией «Цифромед» на производственных площадках крупнейших отечественных разработчиков и выполняет комплексное решение задач цифровизации медицинских организаций в рамках создания Единого цифрового контура в здравоохранении. ЕЦП обеспечивает бесшовную интеграцию между отраслевыми решениями, входящими в ее состав, и создает необходимые условия для последовательного развития Единого цифрового контура в здравоохранении. В состав ЕЦП входят продуктовые решения компаний «БАРС Груп», «РТ МИС», «РТ КИС», «РТК Радиология».
«Доктис» — сервис онлайн-консультаций врачей и медицинского сопровождения пациентов. Основным медицинским партнером является ГК «Мать и дитя». В октябре 2020 года «Доктис» заявил о создании совместного предприятия с «Цифромедом» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и Национального центра информатизации госкорпорации «Ростех») и Российским фондом прямых инвестиций.
ГК «Мать и дитя» — лидер в области ЭКО в России, объединяет 42 современных медицинских учреждения, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник, работающих в 27 российских городах.