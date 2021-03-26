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Опекун избил подопечную-инвалида в Удмуртии

Опекуна из Каракулинского района Удмуртии осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью 41-летней подопечной-инвалиду (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Его отстранили от опекунства, а также назначили штраф в 6 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что 15 января подсудимый, находившийся в состоянии опьянения, нанес множество ударов кулаком по лицу своей подопечной. В результате женщина получила перелом носа и другие повреждения, которые, согласно экспертизе, причинили легкий вред здоровью.

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