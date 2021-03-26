Еще у 326 нижегородцев выявили COVID-19

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 326 местных жителей. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе превысило 105,98 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

С начала пандемии выздоровели 99,7 тыс. (из них 380 — за последние сутки) нижегородцев, скончались 2,79 тыс. (в том числе, 10 за последние сутки). Сейчас лечение получают более 3,4 тыс. пациентов.

Всего в России к 25 марта выявили более 4,5 млн случаев заражения. Выздоровели более 4,12 млн граждан, скончались более 97 тыс. россиян.

Анастасия Еремина