МЧС предупреждает об опасности формирования смерчей над морем в Сочи

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем в Сочи. По данным ведомства, смерчи могут образовываться на участке между поселками Магри и Веселое 26 марта 2021 года.

При усилении ветра в МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей. Если ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 23 марта и в первую половину дня 24 марта на территории Краснодарском крае (кроме города-курорта Сочи) ожидается сильное налипание мокрого снега.

Неблагоприятные погодные явления могут привести к обрыву воздушных линий электропередач, падению деревьев и незакрепленных рекламных конструкций, возможны перебои в энерго-, газо-, водо- и теплоснабжении.

Наталья Решетняк