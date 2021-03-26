Билли Айлиш vs Карди Би

Рост, текстура и цвет — главные признаки красивых и здоровых волос. «Коммерсантъ Стиль» выясняет, как добиться идеального оттенка и как его сохранить.

Вместе с бодипозитивом приходит и «позитив волос» — актуальные сегодня образы максимально естественны, без нарочитых укладок, вычурных локонов и заливкой лаком. За натуральность радеют стилисты, но обойтись без окрашивания волос не получается. По крайней мере в общепринятом понимании. Посмотрите на Билли Айлиш — после черно-зеленой графики она сдалась на милость привычному блонду, а Джиджи Хадид через полгода после родов вдруг покрасилась в рыжий.

Эксперименты с цветом волос позволяют не просто быстро изменить внешность, но и уплотнить текстуру волос — в первые две недели после окрашивания точно. Сохранением цвета занимается большая половина средств, которые выпускаются. Шампуни с синим пигментом для блондинок, специальные тонирующие составы для брюнеток, увлажняющие спреи, масла и маски — все, чтобы сохранить ту самую естественность и натуральность. Известная своими разноцветными париками Карди Би на самом деле свои волосы не красит, а бережет и активно за ними ухаживает. В TikTok она подробно рассказывала про то, как она делает маски из авокадо и касторового масла, а перед укладкой наносит на них собственноручно приготовленный рисовый отвар.

Арт-стилист Aldo Coppola Весна Мила Салихова считает, что время, когда окрашивания сильно портили волосы, прошло: «Сегодня мы выбираем щадящие красители и натуральные пигменты, которые не только не испортят волосы, но и будут ухаживать за ними. Самое деликатное окрашивание сегодня — это хна. Она полностью натуральна и позволяет сделать более интересным ваш природный оттенок или получить абсолютно новое окрашивание. Интересно, что хна также имеет свойства ухода: уплотняет волосы и делает их более здоровыми».

Неважно, окрашенные у вас волосы или нет — они требуют заботы в любом случае. Никифоров Никита, тренер ASK Academy Schwarzkopf Professional, выделяет три основных вида процедур, какие стоит принять во внимание. «Это увлажнение (подходит для всех типов волос), сохранение цвета (актуально перед и после отпуска в теплых странах, а еще для сохранения оттенков блонд) и восстановление»,— говорит он. Марка только что запустила систему салонного и домашнего Fiber Clinix, которая работает как на поверхности, так и на внутренней структуре волос.

Для любителей окрашиваний есть несколько правил, которые помогут сохранить идеальный цвет и качество волос подольше:

Не мойте волосы на следующее же утро (специалисты советуют подождать три дня) — так пройдет достаточно времени для того, чтобы кутикула закрылась и цвет «устоялся». Если у вас запланирована тренировка через день или два после назначения окрашивания, лучше всего перенести ее (особенно, если это тренировка в бассейне — хлор сам является красителем и потому меняет любые оттенки).

Используйте пигментированный шампунь не реже одного раза в неделю. Для светлых прядей подойдут фиолетовые (нейтрализуют желтизну), для темных — синие (убирают медные оттенки).

Свежеокрашенным прядям следует избегать горячей воды, так как она поднимает внешний слой цвета волос и тем самым делает цвет тусклым.

Не используйте шампуни с сульфатами — они быстрее вымывают цвет.

Не стоит делать питательные маски сразу после окрашивания волос — они глубоко проникают в волосы и могут воздействовать и на цветные пигменты.

Не укладывайте волосы без термозащитного средства: тепло приводит к потере цвета и обезвоживанию.

Косметика:

Ирина Кириенко