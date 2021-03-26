За сутки 65 жителей Тюменской области заразились коронавирусом, пять человек скончались

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 65 человек, пять пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 300 случаев заболевания. Более 31,2 тыс. жителей области уже выздоровели, 363 человека скончались. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе продлен до 28 марта.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 167 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 501 859 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 97 017 пациентов скончались.

Михаил Мананников