В Татарстане пока не ждут третью волну коронавируса

В Татарстане пока не прогнозируют третью волну COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, в 2020 году было два пика заболеваемости, первый случился в мае, второй — в октябре.

«Следующий подъем заболеваемости мы будем ждать в сентябре, поскольку сумма ОРВИ характерна для этого периода. В настоящее время мы не ожидаем дополнительного подъема при условии соблюдения всех требований и ограничений», — отметила госпожа Авдонина.

"Ъ-Казань"