В Пензенской области модернизируют 74 ФАПа в 2021 году

В Пензенской области в 2021 году планируется модернизировать 74 фельдшерско-акушерских пункта и восемь врачебных амбулаторий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Глава областного правительства Николай Симонов указал на значимость работы по модернизации первичного звена здравоохранения, отметив, что в этом году предполагаются колоссальные работы. «В предыдущие два года ремонтировали по 12-13 ФАПов, а в этом году будет модернизировано 74 фельдшерско-акушерских пункта и восемь врачебных амбулаторий», — поделился планами господин Симонов.

Мария Шахрай