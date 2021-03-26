В Свердловской области выявили 133 новых случая COVID-19, 11 человек скончались

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 133 новых случая коронавирусной инфекции, еще 11 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заразились 81 827 жителей региона. Более 74 тыс. пациентов выздоровели, 2 684 больных скончались.

Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 29 марта. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

Михаил Мананников