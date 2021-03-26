В воронежском аэропорту с 1 апреля возобновятся международные рейсы

Аэропорт Воронеж имени Петра I получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта на выполнение рейсов за рубеж с 1 апреля. Как уточнили «Ъ-Черноземье» в воздушной гавани, речь идет о прямых перелетах в страны, где сняты ограничения на прием российских граждан: «При этом путешественникам стоит учесть, что на каждом направлении действуют определенные условия, связанные с профилактическими мерами против распространения коронавируса».

В расписании воронежского аэропорта на весенне-летний период уже запланированы прямые перелеты по следующим направлениям: Турция (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Греция (Салоники, Ираклион), Таиланд (Пхукет), Тунис (Монастир), Кипр (Ларнака), Армения (Ереван), Киргизия (Бишкек). В предварительный список вошли страны, на которые перевозчики заранее подали заявки, пояснили в аэропорту. «В ближайшее время графики полетов будут скорректированы в связи с объявленной датой открытия международного авиасообщения из Воронежа», - добавили там. В числе перевозчиков, нацеленных на полеты из Воронежа за рубеж, авиакомпании Azur Air, ARMENIA, Avia Traffic Company, Ellinair, Nordwind Airlines, Red Wings, «Россия», Royal Flight, Turkish Airlines и «Ямал». В аэропорту отметили, что по популярному турецкому направлению (большинство рейсов перевозчики планируют в Анталью) намерены летать пять авиакомпаний.

О том, зачем из Воронежа летают в Стамбул, в материале «Ъ-Черноземье. Стиль»

Владимир Зоркий