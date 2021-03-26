В Челябинской области стартует массовая вакцинация от COVID-19 в ТРК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о начале массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в торгово-развлекательных комплексах региона. По его словам более активная прививочная кампания стала возможна благодаря хорошей динамике поступления вакцины, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, в Челябинскую область поступило еще 17,6 тыс. доз «Спутника V». Ранее регион получил 123 тыс. единиц препарата.

«Основной упор мы делаем на лиц 60+, при этом есть возможность записаться через сайт “Госуслуги” и поставить прививку в одном из наших центров вакцинации, которые развернуты в регионе, их больше 60. Вместе с увеличением поставок вакцины планируем увеличить в два раза количество мест, где можно поставить прививку. Плюс мы провели пилотный проект в торгово-развлекательном центре “Алмаз”, там за шесть часов привились порядка 200 человек. На этих выходных продолжим работу. Со следующей недели в ряде других ТРК по всему региону начнем вакцинировать наших граждан», – сообщил глава региона.

27 марта вакцинация от коронавируса пройдет в двух челябинских ТРК – Челябинска: «Алмаз» – с 10 до 16 часов и «Космос» – с 12 до 16 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.