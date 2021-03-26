Курорты Кубани на майские праздники ожидают не менее полумиллиона туристов

В первые дни мая на курорты Краснодарского края приедут около 500 тыс. гостей, такой прогноз озвучил глава региона Вениамин Кондратьев. По данным пресс-службы администрации края, на зимний и осенне-весенний сезоны приходится около 40% трафика курортов Кубани.

В Краснодарском крае принимают отдыхающих около 200 санаториев, из них 140 работают круглогодично. Летом они загружены полностью, весной и осенью — в среднем на 70%. Санатории предлагают более 500 оздоровительных и лечебных программ с использованием местных природных ресурсов. В предгорьях Кавказа круглый год работают термальные источники и бальнеологические курорты, такие варианты отдыха есть в Сочи, Горячем Ключе, в Мостовском и Лабинском районах.

Анна Перова, Краснодар