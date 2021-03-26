26 марта, пятница
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

В учебных заведениях Татарстана выявлен 501 очаг COVID-19

В настоящее время в учебных заведениях Татарстана зарегистрирован 501 очаг коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

Из общего числа случаев 135 выявлены у школьников, 159 — у студентов, остальные — у преподавателей. При этом все данные случаи оказались единичными.

В настоящее время школьники Татарстана находятся на каникулах. Они отдыхают в лагерях. За минувшие сутки число недопущенных детей составило шесть человек. Случаев коронавируса в лагерях не зафиксировано.

"Ъ-Казань"


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

Самое читаемое

Профиль пользователя