В Волгоградской области оштрафовали ПНИ за нарушение санитарных норм

Алексеевский районный суд Волгоградской области привлек к административной ответственности ГБССУ СО ГПВИ «Усть-Бузулукский ПНИ» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). Об этом сообщили в областном суде.

Как уточнили в ведомстве, в феврале Усть-Бузулукский психоневрологический интернат, предположительно, своевременно не сообщил о выявлении в учреждении граждан, заболевших коронавирусом. Кроме того, один из заболевших якобы проживал в комнате на четверых человек, что способствует ускоренному распространению инфекции.

Суд назначил психоневрологическому интернату штраф в размере 100 тыс. руб.

Мария Шахрай