«Реальное дело 4.0», или Московская промышленность нового поколения

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает о масштабных планах компании KSB по дальнейшей локализации.

Сколько времени нужно, чтобы наполнить водой олимпийский бассейн? Менее трех минут, если за дело возьмутся центробежные насосы от компании KSB. Она родом из Германии, но в Москве у нее крупное дочернее предприятие с масштабными планами по дальнейшей локализации.

По подсчетам городского департамента инвестиционной и промышленной политики, в завод уже вложено около €10 млн, но это только первые шаги, говорит гендиректор столичной «дочки» KSB Андрей Добродеев: «На базе оборудования в Германии, это сами центробежные насосы, мы собираем насосные агрегаты, покупая двигатели отечественного производства, заказывая здесь опорные рамы. В рамках нашей стратегии сами центробежные насосы мы будем привозить с наших заводов в Европе в виде отдельных компонентов, на базе которых мы будем осуществлять сборку центробежных насосов».

В дальнейшем компания планирует производить многие элементы и агрегаты в России. И поскольку продукция уже сейчас соответствует самым строгим международным стандартам, ее смогут поставлять на экспорт.