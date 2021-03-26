В Самаре бывший врач осужден за взяточничество и служебный подлог

Бывший врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Сергей Рыбаков признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Суд приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно, с испытательным сроком на четыре года.

По данным следствия и суда, в мае 2020 года Сергей Рыбаков получил от женщины с наркологическими расстройствами взятку в размере 50 тыс. руб. за незаконную выдачу справки о том, что она прошла лечение у врача-нарколога. В справке были внесены ложные сведения.

Ани Айвазян