В Ярославле в ДТП с двумя автобусами на Октябрьском мосту пострадали пассажиры

В Ярославле произошло ДТП с двумя пассажирскими автобусами, в результате которого пострадали пассажиры одного из автобусов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 25 марта около 18.20 на подъеме на Октябрьский мост со стороны Октябрьской площади.

По предварительной информации, 48-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ» нарушил безопасную дистанцию и произвел столкновение, с движущимся в попутном направлении автобусом «ЛИАЗ», под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 46-летняя и 47-летняя женщины - пассажиры автобуса «ПАЗ». Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства»,— уточнили в пресс-службе УМВД.

Дарья Сабаева