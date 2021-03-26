На капремонт трассы М-5 в Башкирии направят 1,15 млрд рублей

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“ Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Приуралье») на конкурсе 16 апреля отберет подрядчика капитального ремонта трассы М-5 «Урал», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,15 млрд руб., он будет оплачен из федерального бюджета.

Цена контракта будет оцениваться комиссией в 60%, квалификация участников закупки — в 40%.

Окончание работ запланировано на 15 декабря 2022 года. Подрядчику нужно отремонтировать 12,82 км двухполосной дороги, расчетная скорость по ней составит 100-120 км в час.

Как сообщал "Ъ-Уфа", ФКУ «Приуралье» на конкурсе 2 апреля отберет подрядчика содержания семи участков трасс М-5 и М-7 в Башкирии и Оренбургской области общей длиной 73,2 км. Начальная цена контракта — 846,08 млн руб.

Майя Иванова