Погиб сооснователь «Звуков Му» Александр Липницкий

Культуролог, журналист и сооснователь группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб в районе поселка Николина Гора в Подмосковье, сообщил «Дождь» со ссылкой на его жену Инну и сына Владимира. Господин Липницкий утонул при попытке перейти замерзшую реку на лыжах. Ему было 68 лет.

Александр Липницкий основал рок-группу «Звуки Му» в 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком. Он был бас-гитаристом группы до 1990 года. До этого он гастролировал с участниками группы «Аквариум» и издавался в советской прессе как специалист по джазу.