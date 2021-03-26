В Казани бизнесмена заподозрили в выводе 63 млн рублей за рубеж

Руководителя одного из предприятий в Казани (имя и название не упоминаются) подозревают в выводе 63,6 млн руб. за границу по подложным документам. Об этом сообщает Татарстанская таможня.

Отмечается, что действия подозреваемого установили во время оперативно-розыскных мероприятий. В ведомстве добавили, что бизнесмен переводил деньги через возглавляемую им организацию иностранному контрагенту из Киргизии с предоставлением в уполномоченные банки подложных документов за товар «инжекционно-литьевые машины».

В данный момент производятся неотложные следственные действия. Таможня возбудила уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» («а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ).

"Ъ-Казань"