Партия «Новые люди» выбрала финалистов конкурса «Марафон идей» в Краснодарском крае. Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта, всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 инициатив, жители Кубани предложили 306 проектов. Это проекты в области образования, спорта, развлечений, озеленения и много других интересных предложений, связанных, в том числе, с помощью животным, интеграцией в общество людей с ограниченными возможностями и детей из незащищенных слоев населения.

Большинство участников «Марафона идей» - молодые люди в возрасте от 18 лет до 35 лет. В Краснодаре выбрали троих победителей. Они получили по 100 тыс. руб. на свои проекты. Это Евгений Лымарь с идеей объединения людей в малых населенных пунктах, Вадим Кульков с инициативой обучения предпринимательскому делу, и Алексей Шеховцов с предложением популяризации станицы Спокойной Отрадненского района.

По словам координатора отделений партии в ЮФО Сергея Киреченкова, все остальные инициативы также получат поддержку. «Все десять финалистов представили очень интересные предложения. Жюри выбрало те, которые можно претворить в жизнь прямо сейчас, но это не значит, что об остальных мы забудем. Конечно, это не так. По мере возможности, будем помогать в реализации всех этих проектов. Передадим депутатам, будем искать инвесторов и вообще любые ресурсы, чтобы по максимуму помочь ребятам их предложения сделать реальностью. Наша основная задача – предоставить возможности людям, которые «горят», которые заинтересованы в том, чтобы изменить нашу жизнь, сделать ее лучше, комфортнее, интереснее», - сказал господин Кириченков.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Отделение в Краснодаре создано в марте 2020 года. На прошедших в сентябре 2020 года выборах депутатов городской думы Краснодара партия «Новые люди» набрала 4,97% голосов. В Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях представители партии успешно прошли в заксобрания. В Томске на выборах в городскую думу «Новые люди» обошли парламентские партии, набрав 15% голосов. В этом году партия впервые примет участие в выборах в Государственную Думу. На Кубани штабы партии есть также в Сочи, Новороссийске, Ейске и Майкопе, станицах Щербиновской, Отрадной и Каневской.

Мария Турбина