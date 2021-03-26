Прокуратура проводит проверку после отравления девяти школьников в Сосьве

Прокуратура Серовского городского округа (Свердловская область) организовала проверку после получения информации об отравлении девяти учащихся школы в поселке Сосьва. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Там рассказали, что в период с 15 по 23 марта у девяти школьников была диагностирована острая кишечная инфекция. «Установлены факты неисполнения руководителем образовательного учреждения и организатором питания ООО "Кохида НТ" требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке. Кроме того, выявлено неудовлетворительное состояние питьевой воды из разводящей сети»,— отметили в ведомстве.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят причины ухудшения состояния здоровья детей и дадут правовую оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания школьников. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анастасия Реутова