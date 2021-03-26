В мелиорацию башкирского Зауралья намерены вложить 4 млрд рублей

ГК «Агродинамика» намерена вложить масштабный проект по мелиорации земель башкирского Зауралья 4 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на слова финансового директора проекта Анастасии Калягиной. Проект был представлен вчера на «инвестчасе».

Инвестпрограмма рассчитана до 2030 года. Предполагается запустить системы орошения на площади более 10 тыс. га в Абзелиловском, Баймакском, Учалинском и Хайбуллинском районах республики, а также выращивать там кукурузу и сою. По словам госпожи Калягиной, проект направлен на улучшение плодородия в засушливой части Башкирии. Он позволит создать 200 рабочих мест.

Ранее компания работала в Саратовской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба.

У главы Башкирии Радия Хабирова возник вопрос «по обеспечению населенных пунктов Зауралья питьевой водой, в которой нуждаются местные жители». Однако Анастасия Калягина заверила, что «на самом деле забор воды из Акъярского водохранилища будет несущественным». «После разработки проектно-сметной документации мы проведем обязательную экологическую экспертизу, чтобы от дефицита воды не страдали ни люди, ни наше производство», — пояснила она.

Глава поручил министерству сельского хозяйства республики провести экспертные мероприятия и в случае положительного заключения подготовить заявку на содействие проекту в рамках федеральной программы мелиорации.

Майя Иванова