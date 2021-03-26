В Ижевске разыскивают потерпевших от действий лжепродавцов

МВД по Удмуртии разыскивает потерпевших от действий четырех жительниц Костромской и Свердловской областей, подозреваемых в краже в Индустриальном районе Ижевска. Днем 24 марта двое из них вошли в квартиру 60-летней женщины под предлогом продажи товаров. Затем они прошли на кухню для демонстрации товара, попросив при этом не закрывать входную дверь. После их ухода ижевчанка обнаружила пропажу 48 тыс. руб., которые находились в комнате.

В настоящее время злоумышленницы задержаны. Устанавливаются другие потерпевшие от действий подозреваемых, которые могут обратиться в полицию по по тел. (3412) 415-430 или 02 (со всех мобильных 102).