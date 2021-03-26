В Астрахани обвинили девять граждан в хищении газа на 95 млн рублей

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти лиц, которые обвиняются в совершении 35 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, в период с 2011 года по 2019 год преступная группа, подключившись к газопроводу низкого давления на объектах коммерческой деятельности, занималась тайными хищениями природного газа. Таким образом, ресурсоснабжающей организации причинен ущерб на сумму более 95 млн руб.

Уголовное дело направят для рассмотрения в Кировский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай