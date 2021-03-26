«Сложно создавать творческий продукт назло Западу»

Владимир Путин провел совещание по проблемам современной культуры и искусства. Президент, в частности, негативно отозвался о международных фестивалях, где котируются фильмы, исключительно с негативной оценкой советского прошлого. Кроме того, глава государства призвал поддерживать молодых музыкантов, что пишут песни на русском языке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что создать новый образ российской культуры будет непросто.

В России отметили день работника культуры — праздник нельзя сказать, что широко отмечаемый, однако, по современным реалиям важный. Владимир Путин по этому поводу созвал специальное совещание с лауреатами премий в области культуры и искусства. Первым делом глава государства рассказал о своей прививке: сделал, подождем антител, но теперь можно больше ездить по стране, в том числе посещать театры и иные культурные объекты. После этого перешли к насущным проблемам. Здесь все, в принципе, привычно — поддержка молодых, патриотические проекты, а также козни запада и иной негатив.

Начнем с позитивного.

Есть предложение снять новое патриотическое кино, на этот раз о народном ополчении — Путин согласен.

Конечно, правильно, дело нужное.

Затем графа «Недостатки». Игорь Угольников — бывший комедийный актер, теперь академик Международной академии телевидения и радио обратил внимание президента на то, что нет шедевров как раньше, сплошь одноразовые фильмы. Нужно же понимать, кому давать господдержку, а кому — нет. На международные фестивали отбирают сплошь киноподделки про оголтелых нквдшников и генералов, что гонят своих солдат на смерть. «Оголтелые нквдшники» — красиво сказано, претендует на звание новой крылатой фразы.

Президент согласен, что есть такая мода у партнеров — конъюнктура — о советском времени говорить только плохо, видят они только черное. Но мы не пойдем по этому пути, НКВД — это отдельная тема, но нельзя оттенять подвиг советского народа.

Далее, относительно международной повестки: есть такой конкурс — Евровидение. Туда отбирают песни только на английском языке. Что здесь сказать? Нужно поддерживать отечественных композиторов, снимать патриотическое кино, писать песни на русском языке. В принципе все правильно. Без всякой иронии и колких замечаний.

Давайте покажем подвиг народа. Если вы хотите вспомнить о советских киношедеврах, так там умели показать образ простого солдата, именно человека с его достоинствами и недостатками.

А что касается саг о Сталине мудром и мужественных органах безопасности, что искореняли врагов народа в сложные годы, — большой вопрос насколько подобное творчество можно назвать шедеврами.

Давайте попробуем показать, так как было на самом деле, а не в ответ на вызовы сегодняшнего дня. Сложно создавать интеллектуальный творческий продукт назло Западу и внутренним раскольникам. А вдруг потом ветер переменится и опять вернуться оголтелые нквдшники. Что народ-то подумает?