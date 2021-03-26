Аэропорт Игарки оштрафовали за складирование опасных отходов без лицензии

Емельяновский райсуд (Красноярский край) оштрафовал АО «Красавиапорт» на 170 тыс. руб. за складирование без лицензии отходов I — III классов опасности на территории аэропорта Игарка, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Норильская транспортная прокуратура установила, что оператор аэропорта нарушил требования законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об отходах производства и потребления». В связи с этим «Красавиапорт» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии).

Екатерина Лукашевич