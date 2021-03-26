Зарплатные ожидания нижегородцев выросли на 2,7% за год

Соискатели Нижегородской области в среднем ожидают получать зарплату в размере 37,4 тыс. руб., подсчитали в HeadHunter (результаты исследования есть в распоряжении “Ъ-Приволжье”). Среднее зарплатное ожидание увеличилось за год на 2,7% (+982 руб.), а с 2019 года - на 5,9% (+2 тыс. руб.).

Среднее предложение зарплаты по открытым в регионе вакансиям составляет 40,2 тыс. руб., что на 1% выше уровня двух предыдущих лет (+378 руб.).

Самые высокие зарплатные предложения в феврале 2021 года — в Якутии (69,9 тыс. руб., +11,5% к уровню 2019 года) и Ямало-Ненецком автономном округе — (68,35 тыс. руб., +5,7%). Соискатели в этих регионах рассчитывают зарабатывать за месяц в среднем 57,6 тыс. руб. (+4,8% к 2019 году) и 65,76 тыс. руб. (+8,1%), соответственно.

В Москве среднее зарплатное предложение составляет 65,8 тыс. руб. (+3,4% к 2019 году), ожидание — 67,8 тыс. руб. (+3,5%). В Санкт-Петербурге работодатели предлагают в среднем 55,6 тыс. руб. (+6,1%), соискатели ожидают получать в среднем 51,4 тыс. руб. (+4,3%).

Анастасия Еремина