В «Новом Звездном» могут построить 50 тыс. кв. м жилья

В рамках развития кластера «Новый Звездный» в Прикамье могут построить 50 тыс. кв. м. жилья и социальных объектов. Для реализации этого проекта власти могут использовать механизм инфраструктурных облигаций. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на встрече с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, глава Прикамья и руководитель «ДОМ.РФ» подписали меморандум о совместной реализации в регионе комплексных проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Их запуск намечен на текущий год. «Важно, что в регионе поддерживается высокий спрос на новостройки: 85% квартир, запланированных к вводу в 2021 году, уже выкуплены. Чтобы не допустить дефицита новостроек в регионе, нужно наращивать темп, поддержать местных застройщиков. Одним из таких способов может стать финансирование комплексных проектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций, позволяющего привлекать „длинные“ деньги на создание транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также социальных объектов»,— отметил Виталий Мутко.

По словам Дмитрия Махонина, одним из пилотных проектов, реализуемых с помощью новой модели финансирования, может стать проект развития инновационного кластера «Новый Звездный», где возводятся несколько крупных промышленных объектов для госкомпаний «Роскосмос» и «Ростех». «„Роскосмос“ строит здесь цех по сборке новейшего космического двигателя РД-191, а „Ростех“ возводит испытательный стенд для нового авиационного двигателя ПД-35. Эти объекты требуют инфраструктуры для работников, в частности строительства около 50 тыс. кв. м жилья и социальных объектов. Механизм облигаций позволит нам привлечь финансирование для этого масштабного проекта»,— сказал глава Прикамья.

Помимо «Нового Звездного», рассматривается возможность застройки площадки в Дзержинском районе Перми. Здесь намечено строительство примерно 400 тыс. кв. м жилья, краевой музыкальной школы для одаренных детей, универсального дворца спорта на 10,5 тыс. мест и новых социальных объектов.