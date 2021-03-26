«Алроса» готова заплатить 66,2 млн рублей за отдых сотрудников в санаториях Геленджика

Акционерная компания «Алроса» объявила тендер на заключение контракта по организации отдыха сотрудников в санаториях Геленджика. Согласно документации госзакупки, сумма контракта составляет 66,2 млн руб.

Эти средства заказчик готов выплатить за отдых и оздоровление 950 человек в период с апреля по ноябрь 2021 года. Каждый из них должен провести в санатории не менее 18 дней. В стоимость путевки должно быть включены проживание, трехразовое питание, санаторно-курортное лечение с учетом поставленных диагнозов, пользование оборудованным пляжем, который должен находиться не далее 700 м от жилого корпуса.

Претендующая на получение подряда курортная организация обязательно должна иметь лицензию на работу по таким медицинским направлениями как диетология, медицинский массаж, сестринское дело, терапия, физиотерапия, функциональная диагностика. Дополнительным плюсом будет наличие лицензий на лечение по профилям кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, гинекология, урология, пульмонология и т.д.

Отдельно оговариваются требования к состоянию и обслуживанию санатория: его территория должна быть благоустроена, озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с отводом талых и ливневых вод. Проезды, пешеходные дорожки, коммунально-хозяйственная зона должны иметь твердое покрытие без дефектов и повреждений. На огороженной по периметру территории санатория с обязательным пропускным режимом должны регулярно косить траву, убирать опавшую листву. Здесь не должно быть зданий или предприятий, не имеющих отношения к деятельности учреждения.

В настоящий момент прием заявок по торгам завершен, ведется работа конкурсной комиссии.

Ольга Логинова