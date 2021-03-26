ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Уфы-Алисы» в гостевом мачте

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Уфу-Алису» в заключительном туре Суперлиги Париматч 2020/21 со счетом 41:21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет матча открыли ростовчанки на четвертой минуте матча, а уже к 10-й минуте счет был 0:6 в пользу «Ростов-Дона». Уфимская команда смогла забросить мяч только на 11-й минуте. В конце первого тайма счет был 19:8 в пользу ростовчанок.

Во время игры главный тренер «Ростов-Дона» экспериментировал с составом. Это позволило «Уфе-Алисе» немного сократить разрыв в конце второго тайма. При этом ростовская команда держала преимущество до 10 голов во втором тайме. Игра завершилась со счетом 21:41 в пользу «Ростов-Дона». Лучшим бомбардиром встречи стала Анна Сень, забив восемь голов.

Наталья Шинкарева