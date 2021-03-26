На праймериз заявились все действующие депутаты-одномандатники Госдумы от Прикамья

Депутат Госдумы РФ по одномандатному округу №61 Дмитрий Сазонов подал документы на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Об этом сообщает реготделение партии в своем телеграм-канале.

Ранее документы на участие в праймериз подали другие действующие депутаты Госдумы по одномандатным округам на территории Пермского края: Игорь Шубин (округ №58), Алексей Бурнашов (округ №59) и Дмитрий Скриванов (округ №60).

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.