Волынец предложила запретить продажу алкоголя для покупателей с детьми

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить продажу алкоголя и сигарет пришедшим с детьми покупателям. С таким предложением она обратилась к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, передает RТ.

По ее словам, взрослые часто ходят в магазины с детьми и покупают в их присутствии алкоголь и сигареты, что может вызвать у несовершеннолетних ранний интерес к такой продукции, а позже перерасти в пристрастие к вредным привычкам.

Госпожа Волынец утверждает, что такое поведение может негативно повлиять на детей и их здоровья в будущем. «В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — отметила омбудсмен.

"Ъ-Казань"