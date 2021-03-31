Удивительная коллекция в уникальном здании — Центр исторического наследия ЮУЖД

Почти полгода назад в Челябинске появилось новое музейное пространство — Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. За прошедшие пять лет для города это стало одним из самых ярких и позитивных событий. Каждому из нас небезразлично, в каком пространстве жить, а для многих сегодня это становится решающим фактором при выборе места жительства. И когда такие крупные корпорации, как российские железные дороги, выполняют не только свою прямую функцию, но еще и серьезно вкладываются в улучшение городской среды, это существенно улучшает социокультурный климат.

Железнодорожники сделали городу уникальный подарок. Это один из крупнейших музеев Южного Урала, он построен по оригинальному проекту в виде спирали. В России больше нет музеев с подобной архитектурой, а за рубежом нечто похожее можно увидеть только в двух местах — это музей часов в Швейцарии, который тоже появился в 2020 году, и музей Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Внутреннее пространство Центра общей площадью почти 2,2 тыс. кв. м выполнено в виде спирали, которая поднимается с первого до четвертого этажа и символизирует эволюцию железнодорожного транспорта. В экспозиции представлены основные вехи развития железных дорог России и Южно-Уральской магистрали. В центральной части здания расположен атриум с крупным экраном, опоясывающим этажи, его длина — 86 м, высота — 1,1 м.

Сегодня Центр насчитывает почти 20 тыс. единиц хранения, большинство из которых передали южноуральские железнодорожники, члены их семей, а также неравнодушные жители региона. Среди них есть уникальные и редчайшие экспонаты. Например, деповской гудок из паровозного депо Челябинска, который почти шестьдесят лет — с 1896-го по 1957 год — служил «ориентиром» для всех жителей города, когда будил взрослых на работу, а детей в школу. В начале XX века гудок призывал трудящихся к стачкам и забастовкам. Также в экспозиции центра имеются редкие архивные фотографии, документы, в том числе подписанные бывшим наркомом путей сообщения Лазарем Кагановичем. Особого упоминания заслуживает раритетная техника, собранная буквально по крупицам, некоторые экземпляры настолько редкие, что аналогов им либо нет, либо их считанные единицы во всей России.

Проектированием экспозиции Центра занималась профессиональная команда специалистов по музейному делу, имеющих большой опыт работы. Каждый сектор имеет свое собственное «лицо» и выдержан в стилистике соответствующего исторического периода.

Центр оснащен современным мультимедийным выставочным оборудованием — интерактивными макетами, столами, сенсорными киосками. Посетители даже могут побывать в роли машиниста на тренажере-симуляторе «Кабина электропоезда “Ласточка”». Кроме того, здесь предусмотрена площадка для проведения лекций, конференций и других мероприятий.

Помимо исторической экспозиции на площадях Центра разместились мастерские Челябинской детской железной дороги.

Возле здания Центра находится историческая экспозиция — участок дороги с аутентичными образцами объектов железнодорожной инфраструктуры начала XX века: гидроколонкой для заправки паровозов водой, семафором, шлагбаумом, а также макетом будки путевого обходчика в натуральную величину. А далее можно пройти на площадку железнодорожной техники, где хранятся наиболее ценные экспонаты коллекции, такие как паровоз П-36, диаметр колес которого составляет 1 м 85 см.

Южноуральские железнодорожники всегда заботились о том, чтобы их объекты гармонично вписывались в городское пространство, и сегодня уже невозможно представить Челябинск без зданий Дворца культуры и железнодорожной поликлиники на улице Цвиллинга, других значимых для города объектов. Со строительством Центра исторического наследия ЮУЖД завершилась и масштабная, почти 20-летняя реконструкция привокзальной территории станции Челябинск длиной почти 2 км. Началось все с реконструкции здания вокзала, построенного в 1965 году. Основная часть работ была выполнена в 2003–2004 годах. Тогда же на привокзальной территории возвели церковь иконы Смоленской Божьей матери «Одигитрии» — покровительницы путешествующих и странствующих. Здание в стиле древнерусской храмовой архитектуры XII–XIV веков возвели на пожертвования южноуральских железнодорожников. На следующем этапе на привокзальной территории появился новый пригородный вокзал, открывшийся в 2007 году. А в мае 2020 года на пригородном вокзале сдали подземный пешеходный тоннель длиной 54 м, по которому пассажиры могут безопасно пройти из здания до девятого и десятого путей.

Сегодня эта территория представляет собой единый архитектурный ансамбль, объединенный пешеходной зоной, которую замыкает музей железнодорожной техники, открывшийся в 2005 году.

А чтобы железнодорожные ворота города соответствовали всем современным требованиям к обслуживанию пассажиров, челябинский вокзал сегодня снова обновляется. Техническое перевооружение коснулось всех обеспечивающих его работу систем, внутреннее пространство стало светлее и визуально просторнее, преобразились кассы, залы ожидания и камеры хранения.

С момента открытия Центра исторического наследия ЮУЖД в нем побывали более четырех тысяч человек, и многие возвращаются туда по несколько раз.

«Мы гордимся тем, что Центр стал таким популярным у горожан и жителей области. Обычно происходит так: человек пришел, увидел и вернулся с друзьями и родственниками. И при этом он повторяет: “Вы должны это увидеть!”. Есть семьи, причем иногородние, которые уже по два–три раза приезжали, и это в 30-градусные морозы!» — рассказывает методист Центра Марина Пономарева.

Среди большого разнообразия экспонатов каждое поколение людей выбирает своих «любимчиков». Те, кому чуть за сорок, с восторгом разглядывают подлинное купе фирменного поезда «Южный Урал», где на столике знакомые с детства дорожные символы — бутерброды и чай в подстаканниках. А старшее поколение вспоминает, как они ездили на старых, с деревянными сидениями, электричках. Посетители узнают, что верблюд в гербе Челябинска — это не прихоть, и многие с изумлением разглядывают «картонку» — шляпную коробку, которой пользовались в путешествиях дамы в ХIХ веке. Впечатлившись, некоторые потом дарят музею подарки. Например, принесли керосиновую лампу.