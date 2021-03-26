Экс-главу Катав-Ивановского района заподозрили в присвоении средств

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина. Он подозревается в присвоении бюджетных средств (ч.3 ст.160 УК РФ), сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона в своем Telegram-канале. Дело возбуждено по материалам проверки КСП.

По версии следствия, глава муниципалитета похитил вверенные ему средств в сумме не менее 307 тыс. руб., «путем подготовки и вынесения заведомо незаконных распоряжений о начислении себе и другим сотрудникам администрации премиальных выплат». Деньгами чиновник распорядился по своему усмотрению.

Оперативным сопровождением уголовного дела занимается УФСБ по Челябинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому. Расследование продолжается.