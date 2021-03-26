Угнанный больше шести лет назад в Германии Range Rover нашли в Красноярске

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции нашли Range Rover, похищенный шесть лет назад в Германии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, в краевом центре автоинспекторы остановили черный внедорожник для проверки. Номер на кузове джипа гаишникам показался подозрительным. Дорогостоящую иномарку отправили на автотехническую экспертизу, которая установила, что VIN-номер автомобиля был перебит. Водитель пояснил, что приобрел машину у неизвестного ему гражданина.

Сотрудники красноярского отделения Интерпола установили, что Range Rover был похищен в Дюссельдорфе в 2014 году и значится в международном розыске за Германией. Машина передана представителю страховой компании и в ближайшее время будет отправлена в ФРГ.

Тем временем, полиция Красноярска возбудила уголовное дело по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), устанавливаются причастные к совершению данного преступления лица.

Илья Николаев