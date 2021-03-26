В Пензе осудили жительницу Саратова за дачу взятки главврачу онкодиспансера

Железнодорожный суд Пензы вынес приговор 50-летней жительнице Саратова Елене Фокановой по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в феврале 2016 года женщина, работавшая директором саратовского филиала фармацевтической организации, желая получать надбавку к зарплате и премиальное вознаграждение, размер которых зависел от объема реализованной продукции, решила передать взятку главному врачу областного онкологического диспансера за совершение им незаконных действий в пользу возглавляемого ею филиала. Так, с 2016 года по 2018 год подсудимая через посредника якобы передала главврачу более 1,9 млн руб.

Вину женщина не признала. В ходе следствия на имущество злоумышленницы был наложен арест. Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в более 3,8 млн руб.

Мария Шахрай