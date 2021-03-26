Комиссия по ПЗЗ снова рассмотрит проект застройки на Вышке II

Сегодня комиссия по землепользованию и застройке рассмотрит на заседании проект жилой застройки участка площадью 16,5 га на Вышке II. Компания «УралГео Девелопмент» планирует застроить жильем территорию, ограниченную улицами Целинной и Кузнецкой. Для этого организация предложила установить на интересующих ее участках подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой в 10 и 16 этажей и повысить коэффициент плотности застройки до 2,3 и 3,5. В феврале проект «УралГео Девелопмент» обсудили на публичных слушаниях в администрации Мотовилихинского района Перми.

Сейчас на территории, ограниченной улицами Целинной и Кузнецкой, можно размещать дома не выше 8 этажей (зона Ц-2 и зона среднеэтажной жилой застройки до 6 этажей Ж-2, коэффициент плотности — 0,3). Участок соседствует с ЖК «Лазурный» (ПЗСП) и ЖК «Мотовилихинsky» («Стройпанелькомплект»).

Участники публичных слушаний предложили построить в микрорайоне новую школу, помимо кадетской и гимназии №7, либо возвести новый корпус гимназии №7. Кроме того, местные жители просили предусмотреть плавное повышение этажности застройки от частного сектора к ул. Кузнецкой.

Впервые комиссия по ПЗЗ рассмотрела предложение о застройке Вышки II в конце декабря 2020 года, тогда проект решили направить на публичные слушания.

По данным kartoteka.ru, учредителями «УралГео Девелопмент» являются Юрий Попов (33%), Владимир Можаев (33%) и Игорь Сбитнев (34%). Компания, зарегистрированная в 2012 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Предприниматели занимаются арендой и управлением недвижимостью, деятельностью в области права и бухучета. Господа Попов, Можаев и Сбитнев числятся владельцами таких компаний, как ООО «Союз-Строй», ООО «СК Вышка-2», ООО «Аэротурсервис», ООО «УК Вышка-2». Игорь Сбитнев является также соучредителем краевой ассоциации спортивного ориентирования (РОО «АСОПК»).