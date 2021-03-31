Пять с твердым знаком

Челябинскому «Коммерсанту» исполнилось пять лет. Если сравнивать с нашими старшими «братьями» в других регионах, возраст небольшой. Однако у нас не было сомнений, что нужно как-то отметить эту юбилейную дату, потому что «пятилетка» для Южного Урала оказалась очень насыщенной.



С 2016 года регион стал совсем другим. Кто-то может с этим поспорить и посетовать на традиционные для области проблемы, но за этот период действительно произошло много важных событий. Челябинск успел получить и потерять «исторический шанс» на проведение международных саммитов, в регионе и областном центре сменилось руководство, появился, исчез с рынка и сменил владельцев ряд крупных компаний. Политики вышли в Instagram и мессенджеры, а важнейшие для экономики и социальной сферы решения стали принимать в режиме видео-конференц-связи.

Особую роль в этих изменениях сыграла пандемия. Многое изменилось в работе предприятий, транспорта, а систему здравоохранения, неготовую к эпидемии и еще не оправившуюся от последствий оптимизации, вообще пришлось практически выстраивать заново. Из той ситуации шока и неопределенности мы вышли уже другими.

Все это время мы вместе с нашими ньюсмейкерами, экспертами, партнерами готовили для своих читателей актуальные материалы, которые публиковали в газете, на сайте, в спецпроектах, цветных приложениях, а в последнее время и в формате онлайн-конференций. Кроме того, у нас особые планы на этот юбилейный год — о них подробнее в этом номере.

Артур Якушко, редактор «Review. Челябинская область»