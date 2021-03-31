Прямая речь

Интервью с представителями власти и бизнеса региона — неотъемлемая часть работы журналистов “Ъ-Южный Урал”. За пять лет герои материалов дали много ответов на вопросы, касающиеся самых разных сфер. Говорили о путях решения проблем, давали оценку ситуации в экономике. А кто-то делился планами, не всем из которых, как показало время, суждено было сбыться.



Александр Батраков,

генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» о работе с должниками в период пандемии (2020)

Мы стараемся учитывать интересы наших клиентов и при возможности идти им навстречу. Но такая возможность у нас сильно ограничена, потому что электроэнергию мы закупаем на оптовом рынке и, как и раньше, должны платить за нее три раза в месяц. Регулярную плату за услуги по передаче тоже никто не отменял. Нам никаких отсрочек не предоставляют. В Челябинской области уже была ситуация, когда неплатежи привели к банкротству и смене гарантирующего поставщика, я думаю, вряд ли кто-то хочет, чтобы это повторилось. При этом мы понимаем, что ряд сфер бизнеса оказался в очень тяжелой ситуации, поэтому в индивидуальном порядке обсуждаем пути выхода. В первую очередь советуем ограничить потребление ресурса. Электроэнергию, в отличие от тепла, можно ограничивать хоть до нуля, и в этом случае не будет возникать обязательств. В этом случае авансовые платежи, которые начисляются по предыдущим периодам, мы скорректируем, исходя из реального потребления. В апреле был ряд таких обращений — клиенты передали фактические показания, мы увидели, что они до минимума сократили объемы, и вошли в их положение.

Алексей Бетехтин,

министр культуры Челябинской области о поездке в Северную Корею (2018)

Впечатления неоднозначные. Народ там очень доброжелательный и дружелюбный. На людей европейской внешности они смотрят с большим интересом, поскольку такие гости — редкость. К нашему удивлению, у них оказалась достаточно развитая туристическая индустрия, хотя и ориентированная в основном на своих граждан. И они выражают интерес к сотрудничеству, уверен, если бы это направление было открытым, оно бы пользовалось спросом — там вполне приемлемые цены, красивая природа, экзотика. Но с другой стороны, поскольку страна закрытая, с довольно строгими законами, наших туристов пришлось бы инструктировать, как правильно себя вести в КНДР. Всем известно, что наши любят отдыхать с размахом, а там запретов много. К нам во время визита постоянно были приставлены два человека, один из них представлялся переводчиком, другой — гидом, оба говорили по-русски и следили, чтобы мы не фотографировались в определенных местах, не ходили, куда и когда не следует. Многое нам кажется абсурдным: я сам видел, как после спектакля люди построились в колонну и пошли домой.

Ирина Гехт,

первый заместитель губернатора Челябинской области о вакцинации групп риска от коронавируса (2020)

У медиков этот показатель (процент желающих поставить прививку.— “Review. Челябинская область”) наиболее высокий — практически 90% выразили желание поставить прививки. Это люди, которые не понаслышке знают, как протекает заболевание, осознают риски не только для себя и своих близких, но и для пациентов, с которыми контактируют. Педагоги на момент опроса в меньшей степени изъявили желание, хотя, я думаю, сейчас, когда во время учебного года они тоже столкнулись с фактами заболеваемости в коллективах, количество работников этой сферы, которые хотят вакцинироваться, тоже выросло. По соцработникам аналогичная ситуация, динамика видна. Даже от людей, не входящих в эти категории, поступает много вопросов. Они уже ждут массовой вакцинации, чтобы снять с себя риски.

Борис Дубровский,

губернатор Челябинской области в 2015–2019 годах о решении баллотироваться на второй губернаторский срок (2018)

Сомнений не было. Сейчас подходит время, эта тема снова в актуальной повестке, есть вполне обоснованный интерес у людей и, конечно, у журналистов. Вопрос важный, зачем здесь сгущать интригу. При полном понимании того, что эта работа командная, и я нахожусь в команде нашего президента, от мнения которого будет зависеть многое, моя позиция четкая — готов идти на очередные губернаторские выборы. Для меня всегда важна личная мотивация. Есть силы и стремление довести начатую работу до логического завершения. Есть желание услышать оценку южноуральцев, ради которых я работаю.

Егор Ковальчук,

заместитель губернатора Челябинской области о будущем металлургических предприятий в региональном центре (2020)

Челябинская область была и останется металлургическим регионом. Эта наша сильная сторона, и мы должны ее развивать. Другой вопрос, что сейчас ни один здравомыслящий промышленник не будет строить на территории города новые производства. Это невозможно ни с позиции экологического законодательства, ни с точки зрения строительных норм.

Юрий Коньков,

генеральный директор Челябинского авиапредприятия в 2014–2019 годах об отношении к проекту высокоскоростной железной дороги Челябинск—Екатеринбург (2019)

Хотелось бы, чтобы ВСМ состоялась. Считаю, что любое развитие транспортной системы полезно. Это всегда рост подвижности населения, рост бизнес-активности и, соответственно, экономики. И конечно, это элемент транспортной доступности аэропорта. Мы не ожидаем оттока пассажиров из Кольцово, если вы это имели в виду, задавая вопрос. Все решает предложение и транспортная доступность воздушной гавани. Пассажир не поедет, если требуемое ему направление будет представлено у нас по адекватной цене. В любом случае этот проект позволит сделать боле доступными авиаперевозки.

Павел Крутолапов,

главный архитектор Челябинска о транспорте в концепции «компактного города» (2020)

Делая город компактным, мы уменьшаем необходимость использования автомобиля. А значит, решается вопрос экологии, нехватки парковочных мест, нерационального использования городского пространства. Парковка на 20 машино-мест занимает площадь в 200 кв. м. По статистике, в одной машине едет 1,3 человека. То есть примерно 27 человек бесплатно пользуются площадью в 200 кв. м в центре города. Мы однозначно будем сокращать количество парковок в центре. Безусловно, параллельно должно идти развитие общественного транспорта, развитие системы каршеринга, строительство перехватывающих паркингов, которые позволят человеку, например, приехать из Металлургического района, оставить машину перед въездом в центр и отправиться по своим делам на общественном транспорте, на такси, на велосипеде или пешком.

Олег Лакницкий,

директор и владелец компании «Трест Магнитострой» о перспективах застройки окраин Челябинска (2019)

Главное, чтобы была инфраструктура, и тогда развиваться можно во всех направлениях. Вот, например, Копейск — фактически это уже часть Челябинска, его агломерации, но при этом почему-то между этими городами пустует земля. Важен и вопрос транспорта: территории становятся более привлекательными для жизни, когда оттуда можно быстро и без проблем доехать до работы. У людей должна быть возможность жить подальше от заводов, даже работая на этих предприятиях. Там, где эти условия появляются, и происходит развитие. Челябинску нужно смотреть на лучшие практики других городов и повторять их.

Сергей Обертас,

председатель избирательной комиссии Челябинской области о «веселых» муниципалитетах (2020)

Миасс, Златоуст, Коркино, Копейск — «веселые» территории. Там какое-то движение все время происходит. Оно иногда идет перпендикулярно общей логике развития электорального процесса. Я полагаю, что это зависит от исторически сложившихся особенностей этих территорий. В этих муниципалитетах есть группы, кланы, отстаивающие свои интересы. Это может быть в первую очередь связано не с региональными выборами, а с муниципальными. У нас было 272 кампании, 3115 избранных депутатов и пять глав. Это огромное количество людей, местные интриги, внутренние движения. Кандидаты нередко путем проверки избирательной системы решают какие-то свои проблемы. Я считаю, что это не совсем правильно.

Сергей Пахомов,

директор СК «Легион» о возможном выходе на челябинский рынок федеральных застройщиков (2019)

Эти компании начинают экспансию с городов с наиболее высокой маржинальностью, затем переходят к городам, где этот показатель ниже. Челябинск по нему находится где-то в третьем десятке, поэтому пока до нас очередь не дошла, но она дойдет. Если посмотреть на то, как развивается компания ПИК — приверженцы индустриального типа домостроения, то есть с собственным производством — в Екатеринбурге, то они зашли, изучили рынок, стали работать, на сегодняшний момент уже приобрели достаточно большую площадку и, можно предположить, будут строить на ней производственные мощности. Когда у них появится там предприятие, 200 километров до Челябинска не будут проблемой с точки зрения логистики. Думаю, что приход федеральных игроков в Челябинск — это вопрос ближайших трех–четырех лет.

Иван Савин,

генеральный директор ХК «Трактор» о том, к чему стремится клуб (2020)

К тому, чтобы не просто выйти на лидирующие позиции, но и обеспечить стабильное лидерство как по спортивной, так и по другим составляющим. Важная задача — выстроить работу системы так, чтобы в главную команду попадало больше наших воспитанников. Это и нам выгодно, потому что такие контракты обходятся клубу дешевле, чем покупки на трансферном рынке, и молодым челябинским хоккеистам хорошо, они получают путевку в КХЛ, при этом играют в родном городе. Коммерческая задача — повышать процент окупаемости, диверсифицировать доходы и снижать зависимость от бюджетного финансирования.

Владислав Смирнов,

начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области о снижении безработицы после ее резкого роста в период пандемии (2020)

В сентябре мы прошли плато роста безработных. По сравнению с августом произошло 18-кратное уменьшение этого показателя. Конечно, это связано и с тем, что с 1 октября были прекращены повышенные выплаты от государства тем, кто стоит на учете на бирже труда. Деньги были вполне конкурентны с зарплатами на многих вакансиях, а сейчас граждане задумались, как жить дальше. До этого они предпочитали не заниматься вопросами собственного трудоустройства. Сыграл свою роль и садово-огородный период, когда людям было выгодно получать пособие, занимаясь подсобным хозяйством. Сейчас служба занятости предлагает на треть больше вакансий, чем в начале пандемии. Многие южноуральцы, которые раньше работали без оформления трудовых отношений, стали внимательней относиться к документации и зарегистрировались на бирже труда. Думаю, пандемия научила граждан тому, что официальные отношения с работодателем дают в случае непредвиденной ситуации серьезные социальные преференции от государственных органов.

Алексей Текслер,

губернатор Челябинской области о целях вступления в «Единую Россию» и участии в выборах в заксобрание во главе партсписка (2020)

Партия — это инструмент реальной политики, и я от этого инструмента не собираюсь отказываться. Я прагматичный политик и считаю, что возглавить процесс формирования нового заксобрания и влиять на муниципальные выборы — это правильно и нужно. Я вообще сторонник командной работы. Мне партия нужна, и я нужен партии. Партия — это ресурс, которым тоже необходимо управлять внутри региона: исполнительной власти недостаточно, есть еще представительная власть, которая необходима для принятия основных решений. И это не противоречит тезису о том, что есть другие партии. В этом году у нас были конкурентные выборы как никогда — девять партий. В 2015 году на выборах в заксобрание было пять. Конкурентное поле достаточно серьезное.

Павел Ходоровский,

генеральный директор ЧЭМК о диверсификации экономики Южного Урала (2021)

Процесс диверсификации важен, это нужно делать, но надо понимать, что металлургия в любом случае останется здесь главной отраслью — это Урал. Экономика Челябинской области зависела, зависит и будет зависеть от металлургических предприятий, по-другому никак, вне зависимости от того, как будут развиваться другие сферы.

Вадим Шумков,

губернатор Курганской области о точках роста региона (2019)

Главная точка роста — это люди. В Курганской области до последнего времени была определенная спячка, у людей было ощущение, что ничего не изменится, что бы власть ни говорила. Мы сейчас работаем над тем, чтобы вселить в людей уверенность, хотя не все сразу получается, потому что денег крайне мало и кадров, на которые можно опереться, не хватает. Тем не менее, начинают появляться небольшие результаты. Например, выполнения обязательств, стоящих перед муниципалитетами и регионом по ряду финансовых, коммунальных вопросов, благоустройству. Сейчас мы готовимся к проведению масштабной замены сетей в Кургане, то же самое ждет Шадринск и Далматово. Всю зиму мы достаточно неплохо чистили дороги, и коллеги из соседних регионов высоко оценили результаты этой работы. Весной начинаем убирать мусор. В этом году будем также ускоренными темпами асфальтировать улицы и ремонтировать дорожное покрытие в Кургане, Шадринске и других муниципалитетах. Сейчас идет работа по наведению порядка в ряде медицинских учреждений, в лесных правоотношениях. Главное, чтобы люди увидели, что власть не просто может, но и обязана быть эффективной, и когда население совместно с властью, а не противодействуя ей, решает проблемы, успехов будет больше. От людей здесь многое зависит: да, какие-то вещи власть должна делать по умолчанию, но большинство вопросов требуют взаимодействия. Мы, к сожалению, сегодня недооцениваем такой ресурс, как энергия общества.