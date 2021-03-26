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Свердловское УФАС оштрафовало областную станцию переливания крови за создание картеля

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области назначило штрафы ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» и ООО «Альфа Фарм». Как сообщили в пресс-службе ведомства, организации были признаны виновными в картельном сговоре при закупках иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Напомним, по данным УФАС, свердловская станция переливая крови с 2015 по 2018 годы продавала иммуноглобулин только «Альфа Фарму», предоставляя компании скидку на препарат в размере 30% и отказывая иным организациям. «В результате экономия фармкомпании составила более 171,9 млн руб. Также закупочная цена позволяла предприятию выигрывать торги в 88% случаях»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Обе организации были привлечены к административной ответственности. Они попытались обжаловать решение УФАС. «Оспаривая решение и предписание ведомства, участники сговора дошли до Верховного суда РФ. Все судебные инстанции признали выводы свердловского УФАС обоснованными, а решение — законным»,— подчеркнули в ведомстве.

В результате сумма штрафа за нарушение антимонопольного законодательства для свердловской станции переливания крови составила более 2,4 млн руб., для «Альфа Фарм» — около 3,1 млн руб. Обе организации уже уплатили штрафы.

Анастасия Реутова


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