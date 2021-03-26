«Россети Тюмень» модернизируют 11 линий электропередачи на Ямале

Компания «Россети Тюмень» направила на ремонт 11 линий электропередачи (ЛЭП) в Ямало-Ненецком автономном округе 80 млн руб., говорится в сообщении компании. «В рамках проекта энергетики заменят свайные фундаменты опор ЛЭП, которые частично утратили свои несущие качества из-за неблагоприятного воздействия северного климата. Комплекс мероприятий повысит надежность электроснабжения крупных нефтегазовых предприятий и более 72 тысяч жителей региона»,— отмечается в сообщении.

В компании отметили, что из-за сильной заболоченности местности энергетики проводят работы при полном промерзании грунта в период низких температур. «Новый свайный фундамент адаптирован под климатическую специфику региона, в частности, имеет усиленную защиту от морозного пучения земли. Обновленные элементы опор покрыты современными материалами – кремнийорганической эмалью и влагоизолирующей смазкой, которые препятствуют воздействию морозного пучения грунтов. Специалисты устанавливают опорные элементы на глубину 10 м»,— рассказали в компании. Расчетный срок службы новых конструкций превышает 25 лет.

Уже проведены работы около городов Ноябрьск и Муравленко, а также производственных объектов компании «Транснефть–Сибирь» и Тарасовского, Новогоднего и Вынгаяхинского нефтегазовых месторождений. Полностью завершить проект планируется к маю.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети». Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км, включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Алексей Буров