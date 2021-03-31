Кластер на все парки

В октябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании в регионе туристско-рекреационного кластера «Горный Урал», куда вошли нацпарки «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга», озеро Тургояк и река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак. Номинально объединение произошло, но остается вопросом, принесет ли положительные плоды «синтез» особо охраняемых природных территорий. По мнению экспертов, полноценно кластер заработает только после того, как власти признают, что эта сфера так же важна, как и промышленность.



Кластер общей площадью 6,8 тыс. кв. км объединил территории 11 муниципалитетов: Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского районов и Чебаркуля, а также Златоуста, Карабаша, Миасса, Трехгорного и Усть-Катава. Общий объем финансирования проекта составил 2,6 млрд руб., из которых 1,6 млрд — внебюджетные средства. По данным правительства региона, уже подана заявка на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». По ней федеральные средства могут получить объекты обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестпроектов по созданию туркластеров. Также власти региона надеются на федеральное софинансирование в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», создание которого ожидается в ближайшее время.

Ранее в правительстве региона отмечали, что появление кластера даст стимул для развития экологического туризма в области, возможность развивать на небольшой территории разные виды туризма — пеший, велосипедный, водный, спелео, промышленный, событийный, рекреационный; позволит сформировать полноценные всесезонные маршруты и туры продолжительностью 7–14 дней. По замыслу авторов проекта, с созданием кластера ежегодный туристический поток на этой территории должен увеличиться с 600 тыс. на сегодняшний день до 2 млн человек к 2030 году.

По мнению ряда экспертов, надеяться на рост турпотока преждевременно. Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов считает увеличение числа посетителей до 2 млн в год слишком оптимистичным прогнозом. По его словам, для того чтобы кластер стал интересен туристам, необходимы инвестиции, в 4–6 раз превышающие стоимость его создания, кроме того, необходимо вкладываться и в развитие бренда региона.

«К сожалению, Челябинск не ассоциируется ни у россиян, ни у иностранцев с туризмом, и уж тем более, с экотуризмом, по вполне понятным и очевидным причинам, связанным со сложной экологической обстановкой в городах. И эта “токсичная репутация”, к сожалению, мешает развитию туризма в регионе в целом, хотя и незаслуженно. Не думаю, что создание кластера само по себе сможет этот тренд переломить, поскольку даже при наличии достопримечательностей в Челябинске и в самой области просто нет развитой туристской инфраструктуры, в том числе гостиничного фонда и ориентированного на туристов общепита для приема 2 млн гостей в год»,— поясняет Алим Бишенов.

По данным пресс-службы нацпарка «Таганай», в 2020 году в нем побывало более 170 тыс. туристов. Больше половины из них прибыли из Златоуста и других городов Челябинской области. Сейчас в заповеднике продолжается активное развитие инфраструктуры в ходе реализации нацпроекта «Экология». В его рамках планируется возведение эколого-туристического комплекса в урочище Семибратка: в его состав войдет визит-центр с сувенирной лавкой, камерами хранения и интерактивной композицией. В прошлом году на территории парка была оцеплена туристическая тропа длиной 4,5 км, установлены две смотровые площадки на скальных останцах и информационные беседки, а также отсыпана парковка. В числе будущих объектов числятся дом дежурного, входная группа и информационные аншлаги. Планируется завершить и обустройство принимающей инфраструктуры. Данные объекты призваны сделать парк более привлекательным и удобным для посещения. По словам администрации заповедника, к ним поступают просьбы об открытии магазина в одном из приютов, что технически невозможно сделать по причине отсутствия необходимых коммуникаций.

По мнению авторов проекта кластера, создание удобной туристической инфраструктуры поможет также распределить и снизить антропогенную нагрузку на природные объекты.

«Благодаря таким мерам нагрузка на природные комплексы может быть нивелирована. Мы предлагаем использовать таганайский опыт обустройства маршрутов. Идеи, которые мы применяем уже сейчас, могут быть тиражированы и на другие территории»,— ранее советовал заместитель руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минэкологии РФ Алексей Яковлев.

Активная работа по развитию инфраструктуры ведется и в других частях кластера: в нацпарке «Зигальга» в прошлом году промаркировали 40 км прогулочных троп, на маршруте село Тюлюк—гора Поперечная установили скамейки и указатели — километровые столбы. Для удобства туристов появилась пешеходная переправа через реку Юрюзань, ранее приходилось переходить этот участок вброд. Сейчас в поселке Тюлюк строится комплекс служебных зданий — кордон «Зигальги». К стадии готовности приближаются служебная гостиница, дом дежурного и эколого-просветительский центр. Строятся и хозяйственные помещения. В планах возведение в поселках Тюлюк и Верх-Катавка визит-центров для работы с туристами.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что активное развитие инфраструктуры в объектах кластера при содействии инвесторов позволит воплотить в жизнь прогнозы касательно 2 млн туристов в год.

«У этого района есть все шансы стать одним из ключевых кластеров в Уральском федеральном округе. Тут уникальное сочетание природных факторов, огромный потенциал для промышленного и исторического туризма. Я очень удивлен, что АСИ не одобрила этот проект. Планы по увеличению числа туристов до 2 млн в год при нормальном своевременном финансировании, при взаимодействии областной администрации с муниципалитетами, с профессиональным сообществом и федеральным центром, мне кажется, абсолютно вероятны и жизнеспособны»,— отметил господин Мальцев.

Препятствием для развития туристического кластера может стать повышение цены доступа в особо охраняемые природные территории. С 15 марта этого года для посетителей «Таганая» и «Зигальги» выросла стоимость посещения с 50 до 150 руб.: согласно постановлению правительства РФ, минимальный размер «пропуска» должен составлять 1% от МРОТ. Плата за посещение не является единственным источником дохода: парк получает средства от проведения экскурсий, размещения туристов в приютах и от парковок.

По мнению председателя совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина, путь к выживанию туристических дестинаций лежит через частное инвестирование, а также через объединение природных территорий.

«Сейчас основная модель — вовлечение частных инвестиций в туризм. Два курортных поселка — “Тургояк” и “Солнечная долина”, проинвестированы обычными гражданами, целое сообщество людей является совладельцами мест отдыха. Мы лишь управляем этой системой и обеспечиваем ее доходность. Я вижу развитие внутреннего туризма в регионе в том, чтобы связать национальные парки “Таганай” и “Тургояк” экотропой. Мы этот проект защищали в Москве, и думаю, что через год–другой маршрут появится и будет иметь примерно полумиллионный трафик в год»,— отмечает Олег Сиротин.

Как отмечает замминистра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, развитие кластера возможно и на текущей ресурсно-технической базе, поскольку время для концепции туристического развития региона еще не настало.

«В наш туристский кластер “Горный Урал” входят шесть муниципалитетов, три национальных парка. И один из наших важнейших приоритетов — двигаться дальше вот в такой синергии. Инвестиционные программы для конкретно туристической отрасли еще не существуют. Пока применяются меры поддержки общие для всей российской экономики. Чтобы инвестпрограммы заработали, нужна одобренная концепция развития туризма внутри региона»,— рассуждает Андрей Минченко.

Попытки создания туристического кластера в Челябинской области предпринимались и ранее. В 2015 году правительство региона представило проект «Синегорье», включавший в себя 12 муниципалитетов, расположенных в горнозаводской зоне, в том числе Миасс, Златоуст, Чебаркуль, Кыштым и Сатка, а также Челябинск. Разговоры о создании этого кластера, а также еще двух туристических — на севере и на юге, велись несколько лет, однако результата это не принесло.

По мнению эксперта по развитию территорий общественной палаты Челябинской области Дмитрия Довбни, для развития туристического кластера необходима господдержка и преференции. «В нескольких километрах от санаторно-курортных зон сейчас строят промышленные добывающие предприятия. До тех пор, пока для местной власти туристический бизнес не станет таким же важным, как производство металла, ничего не получится. Необходима защита инвестиций в туризм»,— считает Дмитрий Довбня.

Михаил Бычков