ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского банка «Мегаполис», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234-е место в банковской системе России по величине активов.

Центробанк отозвал лицензию, поскольку «Мегаполис» нарушал федеральные законы о банковской деятельности. «Банк "Мегаполис" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения»,— говорится в сообщении.

ЦБ делал контрольные закупки иностранной валюты у кредитной организации, а позже установил, что «Мегаполис» не отражал эти операции в бухгалтерском учете и отчетности. Регулятор передаст сведения о нарушениях в правоохранительные органы.

В банк назначена временная администрация. «Мегаполис» является участником системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 9 апреля 2021 года.