В Рыбинске для спортшколы купили снегоукладчик за 300 тысяч рублей

В спортивную школу №4 города Рыбинска Ярославской области приобрели специальный снегоукладчик, необходимый для прокладки трасс для зимних видов спорта, сообщили в пресс-службе городской администрации. Спортшкола олимпийского резерва №4 ориентирована на зимние виды спорта, в частности, здесь занимаются лыжными гонками и биатлоном.

В пресс-службе пояснили, что новый навесной снегоукладчик позволит прокладывать трассы там, где не проходит другая техника. Стоимость одного снегоукладчика составляет 300 тыс. руб. Закупка еще одной такой машины запланирована на следующий год.

По словам директора спортшколы Светланы Емелиной, навесной снегоукладчик присоединяется к снегоходу.

«Новое оборудование очень мобильное. Он может проехать в любой поворот. Для управления им не требуется водительское удостоверение соответствующего класса»,— пояснила госпожа Емелина.

В пресс-службе добавили, что благодаря мобильности техники, ее можно перевозить и использовать на улицах города, в частности, снегоукладчик может подготовить трассу на проспекте Генерала Батова, где проходят основные тренировки воспитанников школы, а также катаются все любители лыжного спорта.

Дарья Сабаева