Власти Ямала заключили новое соглашение с «Газпромом»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в режиме видеоконференцсвязи. В ходе встречи стороны подписали новое соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 годы. Ранее аналогичные договоренности фиксировались ежегодно.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ определяет комплекс приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия. Предполагается, что «Газпром» продолжит инвестиционную деятельность в регионе, будет обеспечивать энергоресурсами потребителей округа, перечислять в бюджет региона платежи, содействовать в решении социально значимых вопросов. Власти ЯНАО, со своей стороны, будут создавать условия для реализации инвестпроектов компании, в том числе оказывать содействие в решении земельных вопросов при реализации проектов и согласовании разрешительной документации.

После господа Артюхов и Миллер подробнее обсудили вопросы сотрудничества. В частности, обустройство второго Харасавэйского месторождения и геологоразведочные работы на приямальском шельфе в Карском море. Отдельное внимание было уделено ходу реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

«Продолжается работа по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), где потребители могут заправить транспорт самым экологичным и экономичным топливом — природным газом. В настоящее время на территории округа действуют три АГНКС "Газпрома" — в Надыме, Новом Уренгое и Ягельном. В 2021 году компания начала проектирование еще одной станции — в Ноябрьске»,— рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Анастасия Реутова